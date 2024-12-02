Kocasinan'da yılın son meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi, 2024 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 12 madde görüşüldü. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalışıyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda gündemde bulunan toplam 12 madde görüşülerek, karara bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalışıyoruz” diye konuştu.

Meclis toplantısında ilk önce Erkilet Osmangazi, Oymaağaç, Erkilet, Hoca Ahmet Yesevi, Beydeğirmeni ve Talatpaşa Mahallesinde imar plan maddeleri görüşüldü. Toplantıda ayrıca Kocasinan Belediyesi ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Mesleki ve Teknik, Sosyal ve Kültürel Amaçlı Kurslar’ düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü yapılması ve yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda mülkiyeti belediyeye ait Boztepe Mahallesi 1082 ada 3 parselin kuzeyinde kalan sosyal tesisin zemin katında bir odanın kütüphane, üst katının spor salonu olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi, Kocasinan Belediyesi ile olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yatırım İzleme ve koordinasyon Başkanlığı arasında protokol yapılması ve yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesinin görüşülerek, karara bağlandı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın 2024 yılının son meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.