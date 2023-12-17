Kocasinan'dan bitkisel atık yağa, temizlik seti hediye

Kocasinan Belediyesi’nin doğayı korumak ve geri dönüşüme daha fazla katkı sağlamak için başlattığı ‘4 litre atık yağa, temizlik seti hediye’ uygulaması vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor. Kocasinan Belediyesi’nin her alanda yaptığı geri dönüşümle örnek olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini söyledi.

Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyetiyle dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, doğanın ve insanlığın geleceği için geri dönüşüme büyük önem verdiklerini ifade etti. Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Bu doğrultuda sadece ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve bunların değerlendirilmesi noktasında değil, birçok geri dönüşecek malzemeler (tekstil atıkları, pil atıkları, teknoloji atıklar gibi) konusunda çalışmalar yürütüyoruz. ‘Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu’ ile tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz. Bilindiği üzere; Kocasinan Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olduk. Özellikle iki yıl önce hizmete sunduğumuz Türkiye’de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile ambalaj atığı, atık pil ve atık yağı kaynağından ayrıştırılmış olarak toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Altı yıl önce ilçenin çeşitli yerlerine ‘Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama’ noktaları yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. ‘Bitkisel atık yağ toplama kutusu’ çalışma ile evsel atık yağlar toplayarak, hem atık yağın çevreye verebileceği zararların önüne geçiliyor, hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanıyor. Yapılan örnek projelerimizle gelecek nesillere daha temiz ve daha güzel bir Türkiye bırakılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Uygulamadan faydalanan vatandaşlar ise doğanın ve insanlığın geleceği için geri dönüşüme büyük önem verdiğinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve ekibine teşekkür etti ve şunları kaydetti;

"Kocasinan Belediyesi’nin geri dönüşüm çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Ülkemizin bazı şehirlerinde geri dönüşüm konusunda maalesef hiçbir çalışma yok. Elbette ki bu dünya sadece bizim değil, gelecekte de çocuklarımıza emanet olarak bırakacağız. O yüzden bu tur uygulamalar çok güzel. Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum. Bu gibi yağları belediyenin güvenli lisanslı firmalara vererek, hem doğamıza hem de bizlere katkı sağlıyoruz. Bu hediyenin de toplumu teşvik etme noktasında çok değerli ve önemli olarak düşünüyorum."

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında atık yağların ayrı toplanması için ilçenin farklı noktasına yerleştirdiği; ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutusu’ hizmetini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan lisansını almış atık işleme şirketiyle geri dönüşüm çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda iki yıl önce yine örnek bir çalışmaya daha imza atan Kocasinan Belediyesi, doğayı korumak ve geri dönüşüme daha fazla katkı sağlamak için başlattığı ‘4 litre atık yağa, temizlik seti hediye’ uygulaması vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor. Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya ile evlerinde atık yağlarını biriktiren vatandaşlara, her 4 litre atık yağa, temizlik seti hediye ediliyor. Kocasinan Belediyesi, bakanlık lisanslı Habitat geri dönüşüm şirketi işbirliğiyle bitkisel yağları evlerden teslim alıyor. Habitat ekibi tarafından toplanan atık yağlar ise geri dönüşüm tesislerinde biodizele dönüştürülüyor. Geri dönüşüme teşvik için başlatılan yeni uygulama ile evsel atık yağlar toplanmasıyla birlikte hem atık yağın çevreye verebileceği zararların önüne geçilmesi, hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca Kocasinan Belediyesi’nin geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi almak ve atık yağları teslim etmek isteyen vatandaşların 0(352) 222 70 00 nolu Çözüm Merkezini aramaları yeterli olacağı belirtildi.