Kocasinan'dan Oruçreis'e modern 'Aile Sağlık Merkezi' ile 'Çok Fonksiyonlu Park'

Kocasinan Belediyesi tarafından Oruçreis Mahallesi’ne yapılan Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlık Merkezi ve İsmail Hakkı Durusu Park’ın açılışı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yeni Kayseri’ye ve Yeni Kocasinan’a yakışır bir mahalle inşa ediyoruz” dedi.

Oruçreis Mahallesi’ndeki açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dr. Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Hayırsever Şükrü Karaca ve ailesi, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri birer birer yerine getirdiklerine değinen Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle Şükrü Amcama teşekkür ediyoruz. Döndü Teyzeme de Allah rahmet eylesin. Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlık Merkezi ve İsmail Hakkı Durusu Park’ın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu parka, Bandırma Vapuru Kaptanı olan ve hemşehrimiz ‘İsmail Hakkı Durusu’ isminin verilmesi son derece anlamlı ve önemlidir. Bu parkta, İsmail Hakkı Durusu’nun ismi yaşayacak. Karpuzatan olarak bilinen ve TOKİ’nin yaptığı sosyal konutların olduğu bir mahalledir. Gerek mimarisi gerekse yapılaşmasıyla bu bölge daha da güzelleşiyor. Buranın güzelleştirmesine sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni Kayseri’ye ve Yeni Kocasinan’a yakışır bir mahalle oluşuyor. Etaplarında yapılmasıyla imarlaşmış bir mahalle olacak. Gerek kırsal gerek merkez mahallelerimizde hizmetlerimiz artarak devam ediyor. Merkez mahallelerimiz, üç konu başlığıyla değerlendiriyorum. Yeni imarlaşan, yenilenen ve kentsel dönüşümle yenilenen mahallelerimiz var. Yeni yapılanma olduğundan hizmetlerimizi teker teker yerine getiriyoruz. Bu parkımız, 13 bin 400 metrekare alana sahip. Ayrıca mahalleye 18 kilometre yol yaptık. Sanayi ve ticaret yapılaşmayla da zenginleşen ve güzelleşen bir bölge haline geliyor. Özellikle Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün projeler ve çalışmalarda geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmak içindir” ifadelerine yer verdi.

Hayırsever Şükrü Karaca ise bu anlamlı günde yanında olan herkese teşekkürlerini iletti.

AK Parti Kayseri Milletvekilli Dr. Murat Cahid Cıngı da Aile sağlık merkezinin önemine değinerek, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “Öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Karpuzatan olarak bildiğimiz bu bölge ile iftihar ediyorum. Hem TOKİ konutlarının yükseldiği hem de güzelleşen mahallemiz, bambaşka hale gelmiş. Hayırseverimizi tebrik ediyorum. Kesesine bereket diliyorum. Bereketli bir şehir ve arkadaşlarımız gayretli. Hayırseverlerimiz adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Allah razı olsun. 1994 yılından başladığımız yaklaşık 30 yıl geçen zaman diliminde bugün çok modern hepimizin içinde yaşamaktan keyif aldığı bir şehir haline geldik. Hele hele her alanda Türk insanı olarak iftihar edeceğimiz çok hizmetler yapıldı. 23 adet Şehir Hastanesi sağlık alanında vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Pandemi döneminde Şehir Hastanesinde yattım ve hizmetlerin çok güzel olduğuna şahit oldum. Bu şehrin kadim bir tarihi var. Bu şehre hizmet eden taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Çok şükür eserler bıraktık ve bugünlere geldik. Aynı hizmet kervanını devam ediyor. Belediyelerimizde aynı hizmet devam ediyor. Her zaman uyum içinde çalışıp, bu şehre hizmet ettik. Bugün parmakla gösterilen şehirlerin başında geliyor. Şehircilikten spora, kültürden sanata her bir alanda Kayseri ileriye doğru gidiyor. Bununla gurur duyuyoruz. Bu vesile ile başkanımıza ve hayırseverimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve protokolün kürsüde dualar etmesiyle aile sağlık merkezi ve parkın resmi açılışı gerçekleştirildi.