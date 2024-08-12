Kocasinan'dan yeni bir İLK ve TEK daha

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; gıda kurtarma konusunda akredite hizmet sunan Sosyal Market’i ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar; Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri’de gıda kurtarma konusunda akredite hizmet sunan ilk ve tek kuruluş olduğunu belirtti.

Yeşil Mahalle’deki Sosyal Market’in çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında da Türkiye ve Kayseri’de örnek hizmetler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Belediyecilik faaliyetlerinde yenilikçi hizmetlere imza attıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda daha iyi bir Kayseri ve daha güzel bir Kocasinan için projeler üretiyoruz. Özellikle çağın şartlarına göre yeni ve farklı yaşam alanları inşa ediyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ‘sosyal belediyecilik’ hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. İlçemizde yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza haftanın yedi günü bir öğün sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Bu sayede büyüklerimizin duasını alıyoruz. Geçen yıl araç filomuza eklediğimiz soğuk zincir taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip frigofirik araç ile gıdaları sağlıklı ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ayrıca hizmete sunduğumuz soğuk hava deposu ile gıdaların bozulmadan saklanmasını sağlıyoruz. Kocasinan Belediyesi, bu noktada Kayseri’de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan ilk ve tek kuruluştur. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Sosyal belediyecilik adına daha güzel hizmetler yapmaya devam ederek, çocuklarımıza, hanım kardeşlerimize ve engelli kardeşlerimizin hayatlarına dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Geleceğin Kocasinan’da şekilleneceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı saha ekibi; ’Fazla Geri Kazanım Uygulaması’ ile marketlerden gelen talepleri, son kullanma tarihlerini dikkate alarak titizlikle inceliyor. Hassasiyetle incelenen ürünler, ekipler tarafından marketten alındıktan sonra Sosyal Market’te bulunan soğuk hava deposuna yerleştiriliyor. Burada bekletilmeden ürünler paketleniyor ve kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerinin adreslerine ulaştırılıyor. Çevre dostu bir yaklaşım olan ve Kayseri’de tek olan bu uygulama ile hem israf önleniyor hem de vatandaşlara destek olunuyor.