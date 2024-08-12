Başkan Büyükkılıç: 'Geceleri çalışıyor, gündüzleri trafiğe açıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Talas Bulvarı ile Âşık Veysel Bulvarı istikametindeki Kerkük Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç; "Bu çalışmayı yaparken, vatandaşımızı mağdur etmemek adına geceleri asfalt çalışmaları yapıyor, gündüzleri trafiğe açıyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca Talas Bulvarı ile Âşık Veysel Bulvarı istikametindeki Kerkük Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan ulaşım hizmetini yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç’a inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti. Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Şuanda Kerkük Bulvarı diye nitelendirdiğimiz Talas güzergâhında güzel bulvarımızın asfalt çalışmalarını yenilemek suretiyle şehrimizin insanlarına yakışır bir ulaşım hizmeti verme anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmayı yaparken, vatandaşımızı mağdur etmemek adına geceleri asfalt çalışmaları yapıyor, gündüzleri trafiğe açıyoruz. 1700 metrelik bir mesafeyi bu çalışma içerisinde asfaltını yapmış olacağız. Yaklaşık 6 bin 500 ton asfalt buraya uygulanmış olacak” diye konuştu. Şehrin önemli ana arterlerinden biri olan Kerkük Bulvarı Âşık Veysel Bulvarı’nı Talas Bulvarı’na bağlayan 1700 metre uzunluğundaki yolda yaklaşık 6 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak.

Bu özelliği nedeniyle günde binlerce aracın geçiş yaptığı bulvarda ekonomik ömrünü tamamlayan asfalt tabakası, Büyükşehir Belediyesi’nce asfalt kazıma makineleri ile kaldırılırken, kazınan asfalt daha az trafiğe sahip ırsal yollarda kullanılarak geri dönüşüm sağlanıp, sonrasında sıcak asfalt kaplama yapılarak yol trafiğe açılıyor. Çalışmalar trafiğin daha az yoğun olduğu gece saatlerinde etaplar halinde yapılarak vatandaşların çalışmalardan asgari düzeyde etkilenmeleri amaçlanıyor.