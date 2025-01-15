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Kocasinan, emeklilere yönelik örnek projesini yakında açıklayacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatlarına dokunmayı sürdürüyor. Başkan Çolakbayrakdar, özellikle emeklilere yönelik yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu örnek projeyi yakında kamuoyuna duyuracaklarının müjdesini verdi.

Kocasinan, emeklilere yönelik örnek projesini yakında açıklayacak

Çolakbayrakdar, devletin şefkat elini vatandaşlara ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, Kocasinan Belediyesi olarak birçok farklı alanda projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Özellikle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü projelerin sadece Kayseri'de değil, Türkiye genelinde örnek teşkil ettiğini belirtti.

Kocasinan Belediyesi'nin en büyük önceliği olan sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında, 'Dost Eli' çatısı altında faaliyet gösteren Dost Market ve Dost Mağaza ile ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sunuluyor. Başkan Çolakbayrakdar, "İnsan için yapılan ve insanın yararına bir hizmet varsa, her zaman, her yerde bu hizmetin gayreti içerisindeyiz" dedi.

'Dost Eli' isimli sosyal yardım kartlarıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını söyleyen Çolakbayrakdar, Kocasinan'da kimseyi el uzatmadan ve gönül dokunmadan bırakmamaya çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca, Kocasinan Gönüllüsü projesine destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşların refahına ve mutluluğuna katkı sağladıklarını belirterek, Türkiye’ye örnek teşkil eden 'Dost Kapısı' ile sosyal odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

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