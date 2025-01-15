Milletvekili Özdemir'den kırmızı kart siyasetine eleştiri: 'Ciddiyetten uzak'

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı kırmızı kart uygulamasına tepki gösterdi. Sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Milletvekili Özdemir; “CHP genel başkanı Özgür Özel’in kırmızı kartlı sahne performansı siyaset ve devlet adamlığı ciddiyetinden uzak olduğu kadar Türkiye gerçekleri ile de bağdaşmayan bir roldür. Türkiye’nin erken seçim gündemi yoktur. Bölgesel gelişmelerde aleyhimize olan tüm senaryolar boşa çıkarılmış, tezlerimiz kabul görmüştür. İç barış ve huzur ikliminin sağlanması yolunda pozitif neticeler doğmuştur. Türkiye kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Ne var ki erken seçimi diline dolayıp, kim akıl verdiyse eline tutuşturulan bir kartla gezmeye başlayan Özgür Özel için CHP içerisinden yükselen ve bilhassa meclis koridorlarında sıklıkla rastlanan gelişmelere bakılırsa “seçim” zamanı gelmiştir. CHP’de aleyhine nükseden, dahası giderek büyüdüğü görülen gelişmeler karşısında “erken seçim” gündemini ağzına alan Özgür Özel, gerçekte partisinde kongre isteyenlerin çabalarına karşı kendisini müdafaa etmeye uğraşıyor. Sağa sola içi boş ve mesnetsiz sözlerle, ezik ezik sataşan Özgür Özel’in zavallı halinin gerekçesi bizim malumumuz, CHP’nin ise artık karakterize olmuş gerçeklerindendir” ifadelerini kullandı.