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Kocasinan Jandarma ERVA Spor Okulu'na ziyaret

Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Selahattin Zobalı Kocasinan Jandarma ERVA Spor Okulu'nu ziyaret etti.

Kocasinan Jandarma ERVA Spor Okulu'na ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Selahattin Zobalı; Kocasinan Jandarma ERVA Spor Okulu’nu ziyaret etti.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Selahattin Zobalı; Kocasinan Jandarma ERVA Spor Okulu’nu ziyaret ederek antrenör ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin Taekwondo antrenmanına da katılan Zobalı; ziyaret sonunda öğrencilere Taekwondo elbisesi ve ekipmanlarıdağıttı.

İHA
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