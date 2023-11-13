Kocasinanlı çiftçilerin hasatta yüzü gülüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar kırsal mahallelerden biri olan Karakimse'de sezonun son hasadın da pancar söken çiftçilerle bir araya geldi. Pancar sökme makinasıyla pancar hasadı yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın bereketli topraklarında alternatif ürün çeşitliliği ve daha nitelikli tarım bölgesi olabilmesi için çalıştıklarını belirterek, çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

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  • 13.11.2023 13:10
  • Güncelleme: 13.11.2023 16:18
Kocasinanlı çiftçilerin hasatta yüzü gülüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; kırsal mahallelerden biri olan Karakimse’de sezonun son hasadın da pancar söken çiftçilerle bir araya geldi. Pancar sökme makinasıyla pancar hasadı yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın bereketli topraklarında alternatif ürün çeşitliliği ve daha nitelikli tarım bölgesi olabilmesi için çalıştıklarını belirterek, çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ile birlikte Karakimse’de çiftçilerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, bölge muhtarlarla ve çiftçilerle sohbet etti. Daha sonra pancar sökme makinasıyla pancar hasatı yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın bereketli topraklarında hasat yapan çitçilerin kapalı devre sulama sistemiyle ürünlerinde daha fazla verim aldığını vurguladı. Çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Anadolu’nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol bereketli sezon diliyorum” dedi. Kocasinan’ın her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Karakimse Köyümüzde hasatın sonuna yaklaştığımız bugünlerde şeker pancarı hasatı yapılıyor. Rabbim, bereketli etsin. Çiftçi kardeşlerimizin yüzü gülüyor. İnşallah daim olsun. Ekiminden dikimine ve hasadına kadar büyük bir emek var. Çiftçimizin yüzü gülebilmesi için özellikle ürünün daha kaliteli ve daha nitelikli olabilmesi için yapılması gereken sahadaki çalışmalardır. Sağ olsun il müdürümüzle birlikte bu zamana kadar olduğu gibi Kocasinan’ın bölgesinde bu konuların bütün paydaşları gerek ziraat Odası gerekse çiftçilerimizle birlikte ilçemizin daha nitelikli tarım bölgesi olabilmesi için hem ürün çeşidinde hem de yapılacak olan tarımsal altyapılarıyla birlikte bu işin takipçisiyiz. İnşallah bereketli bir sezon olur. Diğer yandan sulu tarımın kapalı devre sulama sisteminin daha yaygın olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu noktada çiftçilerimizin yüzlerini güldürecek yeni yatırımlarla şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız. Bu vesile ile bütün çiftçi kardeşlerimizin hasatları bereketli olsun” ifadelerini kullandı. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise “Kayseri, geçen yıl resmi TÜİK rakamlarına göre 150 bin dekar alanda 1 milyon ton üzerinde şeker pancarı üretimiyle Türkiye’de üçüncü sırada yer almıştır. Kocasinan bölgesi ise bu üretilen şeker pancarının yaklaşık 200 bin ton ile yüzde 20’sini üretiyor. Belediye başkanımızla, odalarımızla ve diğer paydaşlarla üreten çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Bu vesileyle bol bereketli yıllar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar’ın her zaman çiftçinin yanında olduğunu belirten Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş de; “Devletimizden Allah razı olsun. Çünkü Kayseri’de ayçiçeği üretimi ve şeker pancarı bu bölgede üretiliyor. Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar sadece rutin belediyecilik olan yol, asfalt, kaldırım ve park bahçe yapmıyor bunun yanı sıra herkesin yanında yer alıyor. Çiftçi olarak sahada bizlere destek oluyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Kocasinan çiftçisi olarak üretime devam edeceğiz. Durmak yok, üretime devam diyorum” şeklinde konuştu.

Çiftçiler ise her zaman çiftçiye destek veren ve yanında olan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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