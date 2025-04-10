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Kocasını öldürmekle suçlanan kadın için istenen ceza belli oldu

Kayseri'de, şiddet gördüğünü iddia ettiği kocası A.U.'yu (31) bıçaklayarak ölümüne sebep olmakla suçlanan M.N.U.'nun (27) için duruşma savcısı mütalaasını verdi.

Kocasını öldürmekle suçlanan kadın için istenen ceza belli oldu

Olay, 2024’ün 4 Kasım'da saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İki çocukları olan M.N. ve A.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre A.U. uyumaya gitti, M.U. bir süre sonra uyuyan eşi A.U.’yu bıçakladı. Seslerin üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, A.U.'nun öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan M.N.U. ise tutuklandı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, M.N.U. hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. M.N.U.’nun yargılanmasına devam edildi. Bugün ki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık M.N.U. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ
Duruşma savcısı sanığın ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık M.N.U, “Bu aşamada diyecek bir şey bulamıyorum” dedi. Sanık avukatının süre istemesi nedeniyle mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

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