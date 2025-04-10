  • Haberler
  • Gündem
  • Endonezya Cumhurbaşkanı'na Akar tarafından sıcak karşılama

Endonezya Cumhurbaşkanı'na Akar tarafından sıcak karşılama

Savunma Bakanlığı döneminde Bakan Hulusi Akar'la defalarca görüşen Endonazya Savunma Bakanı Subianto, 2024 Ekim ayında Endonezya Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ziyaret ettiği Türkiye'de Akar tarafından sıcak bir samimiyetle karşılandı.

Endonezya Cumhurbaşkanı'na Akar tarafından sıcak karşılama

Ankara’da gerçekleşen resmi ziyaret kapsamında, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Subianto, iki ülke arasındaki tarihi bağların ve ortak değerlerin ilişkileri güçlendirdiğini vurguladı.  

TBMM’de Endonezya Cumhurbaşkanı’nı ağırlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Subianto’nun Türkiye dostu olduğunu ifade etti. Akar, geçmişte birlikte çalışma fırsatı buldukları liderle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını söyledi.  

İki ülke arasındaki diplomatik ve stratejik iş birliğini artırmaya yönelik görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Subianto’nun Ankara temasları kapsamında üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme yapması bekleniyor.  

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Emniyetten trafik denetimi: En çok ceza kırmızı ışık ve telefon kullanımına yazıldı
Emniyetten trafik denetimi: En çok ceza kırmızı ışık ve telefon kullanımına yazıldı
Mobil Trafik Eğitim Tırı ile hem teorik hem uygulamalı trafik dersi
Mobil Trafik Eğitim Tırı ile hem teorik hem uygulamalı trafik dersi
Talas'ta işlenen cinayetin zanlısı 19 yıl hapis cezası aldı
Talas'ta işlenen cinayetin zanlısı 19 yıl hapis cezası aldı
Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı
Milletvekili Ersoy, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti
Milletvekili Ersoy, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç'tan Emniyet Müdürü Aydın'a Polis Haftası ziyareti
Başkan Büyükkılıç'tan Emniyet Müdürü Aydın'a Polis Haftası ziyareti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!