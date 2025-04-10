Endonezya Cumhurbaşkanı'na Akar tarafından sıcak karşılama

Ankara’da gerçekleşen resmi ziyaret kapsamında, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Subianto, iki ülke arasındaki tarihi bağların ve ortak değerlerin ilişkileri güçlendirdiğini vurguladı.

TBMM’de Endonezya Cumhurbaşkanı’nı ağırlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Subianto’nun Türkiye dostu olduğunu ifade etti. Akar, geçmişte birlikte çalışma fırsatı buldukları liderle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını söyledi.

İki ülke arasındaki diplomatik ve stratejik iş birliğini artırmaya yönelik görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Subianto’nun Ankara temasları kapsamında üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme yapması bekleniyor.