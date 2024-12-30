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Kökü kazınamıyor: Bu hafta da narkotikten 11 şahıs tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 62 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak 11 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kökü kazınamıyor: Bu hafta da narkotikten 11 şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde 566,15 gram narkotik madde, 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Toplam 29 operasyon kapsamında 62 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak 11 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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