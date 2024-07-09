Kokusuyla Kayseri'yi büyüleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 farklı bölgede bulunan 160 bin adet lavantanın hasadını yapmaya başladı. Hasat edilen lavantalardan 'lavanta yağı' elde edilecek.

Kokusuyla Kayseri'yi büyüleyecek
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 farklı bölgede bulunan 160 bin adet lavantanın hasadını yapmaya başladı. Hasat edilen lavantalardan ‘lavanta yağı’ elde edilecek.

Şehrin park ve bahçelerinin çiçeklerle donatılmasını, her geçen gün kentin güzelleşmesini sağlayan ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda şehrin farklı bölgelerinde dikimini yaptığı 160 bin lavanta ile görsel bir şölen oluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Mehmet Özhaseki Bulvarı, 30 Ağustos Bulvarı, İnönü Parkları, Alsancak Parkı ve Anadolu Harikalar Diyarı olmak üzere kentin 6 farklı bölgesine 160 bin adet lavanta ekti.

Adeta lavanta bahçesine dönüşen bölgelerde yetişen lavantalar, görsel şölenini tamamladıktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hasat ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, hem şehrin daha yeşil, daha renkli olması için hem de alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak için gayret gösterirken, hasat edilen lavantalar, orijinal (has) lavanta yağı elde edilerek değerlendirilecek.

Kokusuyla Kayseri'yi büyüleyecek
Kokusuyla Kayseri'yi büyüleyecek
Kokusuyla Kayseri'yi büyüleyecek
Kokusuyla Kayseri'yi büyüleyecek
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kokusuyla Kayseri'yi büyüleyecek
Kokusuyla Kayseri'yi büyüleyecek
Şehit Cennet'in babası Yahya Yiğit: 'O gün 251 şehit verdik ama vatanımızdan bir çakıl taşı bile vermedik'
Şehit Cennet'in babası Yahya Yiğit: 'O gün 251 şehit verdik ama vatanımızdan bir çakıl taşı bile vermedik'
Kayserililer bu kampa akın ediyor
Kayserililer bu kampa akın ediyor
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 15 Temmuz Darbe Girişimini anlatacak
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 15 Temmuz Darbe Girişimini anlatacak
Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine büyük destek
Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine büyük destek
Gülsoy: 'Kayseri iş dünyası olarak devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız'
Gülsoy: 'Kayseri iş dünyası olarak devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız'