Yahyalı Belediyesi devlet hastanesi acil girişinde asfaltlama yaptı

Yahyalı Belediyesi, ilçenin önemli sağlık kurumlarından biri olan Devlet Hastanesi’nin acil girişinde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Esat Öztürk, çalışmaları yerinde inceleyerek, yapılan hizmetin önemini vurguladı ve tamamlanan projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Esat Öztürk, değerlendirmesinde, hastane acil girişindeki tozlu ve çamurlu ortamı yok etmek amacıyla asfaltlama çalışması yaptıklarını belirtti. Öztürk, "Hastanemizin temizlik görevlileri içeriği pırıl pırıl yapıyorlardı ancak dışarıdan gelen toz, hastanenin hijyen koşullarını olumsuz etkiliyordu. Dün itibariyle tamamladığımız asfaltlama çalışması ile hastanemizi tozdan ve topraktan arındırdık" diyerek, yapılan asfaltlama çalışmasının hastane personeli ve hastalar için daha temiz ve sağlıklı bir ortam oluşturacağını vurguladı.

Çalışmaların belediyenin kendi imkânlarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Öztürk, "Bu çalışmayı tamamen kendi kaynaklarımızı kullanarak gerçekleştirdik. Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz," şeklinde konuştu. Başkan Öztürk, Yahyalı halkına seslenerek, "Halkımız bizi izlemeye devam etsin. Biz, bizi sevenleri sevindireceğiz. Bizi sevmeyenleri de yaptığımız hizmetlerle birazcık üzeceğiz. Her şey Yahyalı için. Biz ilçemizi seviyoruz. Bu çalışmamız hastanemize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Yahyalı Belediyesi’nin bu girişimi, hastane personeli ve hastalar tarafından memnuniyetle karşılandı. Asfaltlama çalışmasının hastane girişinde yaşanan toz ve çamur problemini çözerek, daha temiz bir ortam sağladığı ifade edildi. Bu tür çalışmaların devam edeceği ve Yahyalı’nın her köşesinde benzer hizmetlerin gerçekleştirileceği bildirildi.