Kolyeyi çalıp kaçtı, polisten kaçamadı

Kayseri'de bir kadının üzerindeki ziynet eşyası kolyey kapkaç yoluyla çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Kolyeyi çalıp kaçtı, polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de bir kadının üzerindeki ziynet eşyayı kapkaç yoluyla çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Mimarsinan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kadının üzerindeki yaklaşık 80 bin TL değerindeki ziynet eşyaların kapkaç yoluyla çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kapkaç olayını gerçekleştiren İ.K. (26) yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan eşyalar da sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.

Kapkaç olayı kamerada

Öte yandan, meydana gelen kapkaç olayı da apartmanda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, İ.K.’nin takip ettiği kadının arkasından gelerek ziynet eşyaları çalıp kaçtığı görüldü.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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