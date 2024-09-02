6 ilde aranan firari yakalandı
Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 ayrı ilde 8 ayrı dosyadan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince adrese yapılan operasyonda; ‘Dolandırıcılık’ suçundan 6 ayrı ilde 8 ayrı dosyadan aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (22) yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.