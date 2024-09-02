6 ilde aranan firari yakalandı 

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 ayrı ilde 8 ayrı dosyadan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. yakalandı. 

6 ilde aranan firari yakalandı 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince adrese yapılan operasyonda; ‘Dolandırıcılık’ suçundan 6 ayrı ilde 8 ayrı dosyadan aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (22) yakalandı. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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