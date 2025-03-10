KOM'dan operasyon: 7 şahıs yakalandı
Kayseri'de KOM ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler uygulanırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 1 adet gümrük kaçağı (change) otomobil, 44 adet kaçak cep telefonu, 177 adet emtia, 15 adet tarihi obje, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği kartuşu, 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak aranan şahıslar kapsamında 25 şahıs yakalandı.