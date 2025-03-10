Kayseri'de 'Faizsiz Toplum Mümkün mü?' konuşuldu

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Taşçı’nın konuşmacı olarak katıldığı programa, TYB Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve birçok sivil toplum kuruluşundan temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Safa Vakfı Didar Akademi Konferans Salonunda gerçekleşen program hep birlikte iftar edilmesiyle başladı. İftarın ardından konferansa geçildi.

Konferansın açılış konuşmasını TYB Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu yaptı. Konuşmasında Türkiye’de bir grup akademisyenin kurmuş oldukları “Helal Kazanç Platformu” ve bununla bağlantılı İslam Ekonomisi konusunda, Anadolu’da belirlenen şehirlerde düzenlenen programlarla bu platformun çalışmalarının tanıtıldığını ifade etti. Bu amaçla bu tanıtımların yapılacağı şehirlerden birisi olarak Kayseri’nin seçilmesi ile bu toplantıyı düzenleyerek bu konuda yapılan çalışmalara katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Bu çalışmalara destek vermek amacıyla; TYB Genel Merkezi ile koordineli bir şekilde İslam Ekonomisi ve Helal Kazanç yolları konusunda önemli çalışmaları olan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Taşcı hocayı davet ettiklerini belirtti.

Daha sonra geçilen konferansta Prof. Dr. Faruk Taşçı, Kur’an’ın yasakladığı bir uygulama olarak faizin toplumun gündeminden çıkarılabilmesi için toplumun da buna hazır olması gerektiği üzerinde durdu. Bu konuda İslam alimlerinin görüşlerini aktardı. Faizsiz bir toplumun mümkün olabilmesi için öncelikli olarak buna doğru bir istek ve toplumsal mutabakat olmasının önemine değindi. Faiz uygulamalarının ortaya çıkardığı olumsuzluklardan tüm toplumun etkilendiğini bu yüzden bu olumsuzluklara karşı İslam’ın emrettiği, zekat ve karz-ı hasen gibi emirlerin daha işlevsel olarak kullanılarak faiz sebebiyle ortaya çıkan olumsuzlukların ve toplumsal rahatsızlıkların giderilebilmesi ve en aza indirilebilmesinin mümkün olacağını ifade etti.

Osmanlı döneminde ahilik teşkilatı ile bugün kapitalist düzenin meydana getirdiği benzer olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçildiğini vurguladı. Mevcut kapitalist düzenin insanlara ihtiyaçların sınırsız olduğunu kaynakların kıt olduğunu belirterek bu şekilde yönlendirdiğini, arzu kelimesi yerine ihtiyaç kelimesini geçirerek insanların yanlış yönlendirildiğini ve böylece insanlara gerçekte ihtiyaçları olmayan şeylerin ihtiyaç gibi gösterildiğini belirtti. Bu yüzden arzuların sınırlandırılmasının gerekli olduğunu bunun için ise en önemli rolü dinin oynadığını bunun farkında olmak gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Faruk Taşçı, İslam ülkelerinde faizsiz ekonomi yolunda atılan adımlarla ilgili bilgiler verdi ve faiz konusunda Müslümanların öncelikle kararlı olmaları gerektiğinin altını çizdi. Faruk Taşçı, meselenin birçok farklı boyutunun olduğunu ve bu yüzden çözümünün de tek boyutlu ve kısa zamanda çözülebilecek bir mesele olmadığını vurguladı. Bu konuda vatandaşın kararlı olmasının önemine değinerek, faizin Müslümanların mallarındaki ve kazançlarındaki bereketi ortadan kaldıran en önemli etkenlerden birisi olduğunu, bereket anlayışının ise İslam toplumları için olmazsa olmaz bir değer olduğunun altını çizdi.

İbn-i Haldun’un sözüne atıf yaparak, İslam’da birikimin vererek oluştuğunu, malın verdikçe arttığını, verdikçe arttığını bunun böyle anlaşılması gerektiğini ifade etti. Taşçı, zemin ve ölçüler tutturulmuşsa ve belirli şartlar yerine getirilmişse, kademe kademe faizin toplumun gündeminden çıkacağının altını çizdi.

Programda daha sonra soru cevap kısmında, gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Faruk Taşçı, faiz konusunda merak edilen çeşitli konular ile ilgili soruları cevaplandırdı.

Konferansın bitiminden sonra toplu olarak kılınan teravih namazının ardından hatıra fotoğrafının çekilmesi ile program sona erdi.