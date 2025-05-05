KOM ekipleri 29 kilogram kaçak tütün ele geçirdi

Kayseri'de KOM ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyon neticesinde 18 bin 900 makaron, 29 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

KOM ekipleri 29 kilogram kaçak tütün ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca yürütülen çalışmalar neticesinde; 18 bin 900 adet makaron, 545 adet emtia, 15 bin 920 adet TAPDK bandrolü ve  29 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Aranan şahıslar kapsamında ise 16 şahıs yakalandı.

Haber Merkezi

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