KOM ekipleri 29 kilogram kaçak tütün ele geçirdi
Kayseri'de KOM ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyon neticesinde 18 bin 900 makaron, 29 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca yürütülen çalışmalar neticesinde; 18 bin 900 adet makaron, 545 adet emtia, 15 bin 920 adet TAPDK bandrolü ve 29 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Aranan şahıslar kapsamında ise 16 şahıs yakalandı.