KOM şubeden 1 haftalık operasyon: 40 litre sahte alkol ele geçirildi
Kayseri'de KOM şube ekiplerinin 1 hafta boyunca yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde 560 kilogram kaçak tütün, 40 litre sahte alkol ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 hafta boyunca yürütülen çalışma neticesinde 373 bin 950 adet makaron, 560 kilogram kaçak tütün, 6 bin adet boş kaçak sigara paketi, 800 paket kaçak sigara, 40 litre sahte alkol ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında da 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Aranan şahıslar kapsamında ise 19 şahıs yakalandı.