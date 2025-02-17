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KOM şubeden 1 haftalık operasyon: 40 litre sahte alkol ele geçirildi

Kayseri'de KOM şube ekiplerinin 1 hafta boyunca yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde 560 kilogram kaçak tütün, 40 litre sahte alkol ele geçirildi.

KOM şubeden 1 haftalık operasyon: 40 litre sahte alkol ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 hafta boyunca yürütülen çalışma neticesinde 373 bin 950 adet makaron, 560 kilogram kaçak tütün, 6 bin adet boş kaçak sigara paketi, 800 paket kaçak sigara, 40 litre sahte alkol ve  3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
 Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında da 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Aranan şahıslar kapsamında ise 19 şahıs yakalandı.

Haber Merkezi

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