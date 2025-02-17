Narkotik operasyonunda 1 haftada 15 kişi tutuklandı
Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyonda 1 kilogram 147,55 gram narkotik madde ele geçirildi. 22 operasyon kapsamında 32 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 15 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; Operasyonlarda toplamda; 1 kilogram 147,55 gram narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Toplamda 22 operasyon kapsamında 32 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 15 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.