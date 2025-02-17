Narkotik operasyonunda 1 haftada 15 kişi tutuklandı

Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyonda 1 kilogram 147,55 gram narkotik madde ele geçirildi. 22 operasyon kapsamında 32 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 15 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Narkotik operasyonunda 1 haftada 15 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; Operasyonlarda toplamda; 1 kilogram 147,55 gram narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Toplamda 22 operasyon kapsamında 32 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 15 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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