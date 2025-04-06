Komşular arasında Sakarya Meydan Muharebesi: 5 Ölü 5 Yaralı

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**Başlık:** Sakarya'da Kanlı Çatışma: Komşular Arasındaki Tartışma Felaketle Sonlandı

Sakarya'nın Beşköprü Mahallesi'nde dün akşam, iki komşu aile arasında çıkan tartışma trajediye dönüştü. 3167 Sokak'ta başlayan gerilim kısa sürede şiddetli bir çatışmaya evrildi ve olay yerinde kan döküldü.

Her iki tarafın birbirlerine tabancalarla ateş açmasıyla sonuçlanan olayda, 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Yapılan incelemelerde Y. Ö., O. Ö. ve V. Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye sevk edilen yaralılardan Ö. Ö. ve F. Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis gözetiminde tedavi altında olan yaralıların yanı sıra olayla ilgili 4 şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay'ın da incelemelerde bulunduğu olay yerinde, çok sayıda boş kovan ve 4 tabanca ele geçirildi.

Bu talihsiz olay, komşular arasında yaşanan gerilimlerin ne denli trajik sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.