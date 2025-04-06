''Oto Galerilerde Yeni Dönem: Yetki Belgesi Olmayanlar İlan Veremeyecek!'

Galerici Ahmet Yurtlu, bu yeni düzenlemenin sektörde yaratacağı olumlu etkilere dikkat çekerek şunları söyledi:

*"Yıllardır ciddi bir talebimiz vardı. Sektör gerçekten sıkıntılı ve itibarsız ilerliyordu. Bu düzenleme hem vatandaşlar hem de esnaflar için büyük bir önem taşıyor. İnsanların sattıkları araçların arkasında durması gerekiyor. Bu, sektöre olan güveni artıracak ve ticaretin daha dürüst şekilde yapılmasını sağlayacak."*

Yetki ve yeterlilik belgelerinin 9 yıl önce gündeme geldiğini hatırlatan Yurtlu, belgelerin oto galeri açabilmek ve araç satışı gerçekleştirebilmek için zorunlu olduğunu belirtti. Artık kurallar daha sıkı ve standartlar daha yüksek; bu da sektördeki kaliteyi ve güvenilirliği yükseltme amacını taşıyor.

Düzenlemenin henüz saha çalışmaları tamamlanmadığı için bazı eksiklikleri olduğuna değinen Yurtlu, sektörün bu yeni düzenlemeyle her geçen gün daha iyiye gideceğine olan inancını vurguladı. Yurtlu, bu gelişmelerin hem vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi hem de esnafın sattığı araçların arkasında durabileceği bir pozisyona ulaşması açısından oldukça değerli olduğunu ifade etti.

Bu yeni dönemle birlikte hem oto galeri işletmeleri hem de alıcılar için daha güvenilir bir ortam hedefleniyor.