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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yıldızeli ilçesi İğdecik Köyü yakınlarında meydana geldi. M.U. idaresindeki 58 AED 514 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada aynı aileden biri çocuk 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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