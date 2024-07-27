Kontrolden çıkan otomobil, yayalara çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Kayseri’nin Meligazi ilçesine bağlı Hulusi Akar Bulvarı'nda bir araç yayalara çarptı. Çarpma sonrası 2'si yaya olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan yayalardan F.A.'nın durumunun ağır, diğer yaya A.E.'nin ve araç içerisindeki iki kişinin hafif yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.