Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kaza saat 19.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi üzerinde meydana gelen geldi. H.Ş.'nin kullandığı otomobil virajı alamayarak demir korkulukları kırarak kanala düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan H.Ş. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

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Kayseri Gündem

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