Kontrolü kaybolan minibüs önce araçlara sonra yayalara çarptı: 1 Ölü

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarında bulunan araçlara ve yayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aksalur Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında M.A.’nın sürücüsü olduğu minibüs; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki 6 araca çarptı ardından da yoldan geçen mahalle sakinlerinden M.D. ve P.Y.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü M.A. ve yaralı P.Y’yı Ürgüp Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada M.D. ise olay yerinde hayatını kaybetti. İncelemelerin tamamlanmasının ardından M.D.’nin cansız bedeni otopsi için hastane moprguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmabaşlatıldı.