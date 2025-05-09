Konvoy yapan 6 araca cezai işlem uygulandı
Kayseri'de 'Konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşürdüler' konulu paylaşım ile ilgili olarak polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 6 araç sürücüsüne 11 bin 916 lira cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarında yer alan “Konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşürdüler” konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; paylaşıma konu olan 6 araç polis ekiplerince tespit edildi ve araçların tescil plakalarına, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 11 bin 916 TL cezai işlem uygulandı.