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Konyaspor - Kayserispor maçını Emre Kargın yönetecek

Kayserispor'un ligin 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçında Emre Kargın düdük çalacak.

Konyaspor - Kayserispor maçını Emre Kargın yönetecek
Kayseri GündemEditör

Kayserispor’un ligin 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçında Emre Kargın düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. Merkez Hakem Kurulu Cumartesi günü oynanacak Konyaspor - Kayserispor maçını Emre Kargın’ın yönetmesine karar verdi. İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Emre Kargın’a bu maçta Ali Can Alp ve Abdullah Uğur Sarı yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Fatih Tokail olacak.

31 Ağustos Cumartesi günü Medaş Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda oynanacak olan Konyaspor-Kayserispor maçı saat 19:15’de başlayacak.

İHA
Kayseri Gündem

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