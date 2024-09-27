Koreli Belediye Başkanı'ndan Türkiye'ye övgü

Talas Belediyesi ile kardeş şehir olmak için Kayseri’ye gelen Güney Kore’nin Geumsan ilçe Belediye Başkanı Beomin Park ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ön protokol imzaladı. Ziyarette konuşan Geumsan Belediye Başkanı Park, Kore Savaşlarına atıfta bulunarak, “Türkiye, cesaretini dünyaya göstermiş bir ülkedir. Her zaman minnetle anacağız” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Güney Kore’den gelen heyeti belediye binasının girişinde karşıladı. Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Güney Kore Geumsan Belediye Başkanı Beomin Park, Talas’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, dostane ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Başkan Beomin Park, Türkiye ile Güney Kore arasında 1950’li yıllarda ilişkilerin çok samimi boyuta geldiğini ifade ederek, “Kore Savaşında Türkiye, Kore’nin özgürlüğünü korumak için askerlerini ülkemize gönderen adalet havarisidir. Cesaretini tüm dünyaya göstermiş bir ülkedir. Kore ile kan paylaşan kardeş bir ülkedir. Kahramanmaraş merkezli büyük depremde Güney Kore arama kurtarma ekibi gönüllü olarak gelmiş böylelikle iki ilke arasındaki dostluk daha da ilerlemiştir. Sayın Başkanım bu ilişkide biz de ilçe olarak Türkiye ile ilk iş birliği ve ortağı olarak Talas ilçesi ile kardeş şehir olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

“Talas ile iş birliği kurmak istiyoruz”

Başkan Park, “Bizim ginsengimiz ilçemizin iksiri olup 1500 yıllık bir geçmişe sahip olan Kore’nin birinci sınıf ürünüdür. Yetiştirme, işleme, dağıtma ve kültürel alanlarda öncü bir yerdir. 2018 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından dünya verimli tarım mirası olarak tescil edilerek uluslararası tarıma kazandırılan dünyadaki tek ginsengdir. Talas ile kültür, turizm, festivaller, ekonomi ve ticari alanlarda iş birliği yaparak samimi çalışmalar göstermek istiyoruz” diye konuştu.

“Beraber çalışmak isteriz”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, Güney Kore heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kore Savaşı’na askerlerimiz giderek bizim tarafımızdan daha çok tanındı. Talas biraz daha ilim, konaklama ve üniversite ihtiyaçlarını karşılayan bir ilçedir. İlçemizin 2 yüz bin nüfusu var. Üniversite öğrencileri ve akademisyenler önemli sayıda. İnşallah biz de size geliriz. Kültür sanat etkinlikleri, festivaller ve toprak verimliliğiyle alakalı beraber çalışma yapmak isteriz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Güney Kore’nin Geumsan İlçe Belediye Başkanı Beomin Park ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın arasında işbirliği ön protokolü imzalandı.

Ziyaret, karşılıklı hediyeler ile sona erdi.