'Körolası Çöpçüler'den Erkin Koray'a vefa

82 Yaşında ölen Türk Pop Şarkıcısı Erkin Koray'ın en meşhur şarkılarından olan 'Körolası Çöpçüler' isimli parçası ilk duyulduğunda temizlik işçileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Şehirlerin tertemiz ve hijyen bir şekilde yaşanabilir hale gelmesi için 7/24 emek sarfeden temizlik işçilerinin toplumun zayıf halkası olarak 'körolası çöpçüler' nitelenmesi ilk zamanlarda temizlik işçileri tarafından alınganlıkla karşılansa da sanatçının vefatından sonra Kayseri Kocasinan Belediyesi Temizlik işçileri bir klip çekerek Sanatçı Erkin Koray'a vefalarını gösterdiler.

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  • 09.08.2023 09:40
  • Güncelleme: 09.08.2023 09:40
'Körolası Çöpçüler'den Erkin Koray'a vefa

Geçtiğimiz günlerde 82 Yaşında ölen Türk Pop Şarkıcısı Erkin Koray'ın en meşhur şarkılarından olan 'Körolası Çöpçüler' isimli parçası ilk duyulduğunda temizlik işçileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Şehirlerin tertemiz ve hijyen bir şekilde yaşanabilir hale gelmesi için 7/24 emek sarfeden temizlik işçilerinin toplumun zayıf halkası olarak 'körolası çöpçüler' nitelenmesi ilk zamanlarda temizlik işçileri tarafından alınganlıkla karşılansa da sanatçının vefatından sonra Kayseri Kocasinan Belediyesi Temizlik işçileri bir klip çekerek Sanatçı Erkin Koray'a vefalarını gösterdiler.Kocasinan Belediyesi temizlik işçileri, hayatını kaybeden Erkin Koray’ı anmak için klip çekti.

 Koray’ın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğarken, Kocasinan Belediyesi temizlik işçileri de bir klip çekerek hem Koray’ı andı hem de ona olan sevgi ve vefalarını gösterdiler.

 Efsane ismin ’Körolası Çöpçüler’ şarkısının kullanıldığı müzikle süpürge ile temizlik yapan Kocasinan Beldiyesi Temizlik işçileri "Erkin Koray ağabeyimiz de vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Bizi toplumda hatırlanan insanlar haline getirmişti, çöpçüler şarkısıyla. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.

https://www.dailymotion.com/video/x8n3dne

 

Haber Merkezi

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