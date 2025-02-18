'Kötü ekonomik koşullar kalp ve damar hastalıklarında risk faktörüdür'

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Şarlı, Türkiye’nin kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde Avrupa’da 1. Sırada olduğunu belirtti. Şarlı, kötü ekonomik koşulların risk faktörü olduğunu ifade ederek, “Kalp krizinde son zamanlarda artış var mı; bu tartışmalı bir konu. Bizim gördüğümüz özel bir artış yok açıkçası ancak ne yazık ki ülkemiz kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde Avrupa'da 1.sırada. Ölümlerin büyük kısmı kalp damar problemlerinden gerçekleşiyor. Bunun sebebi kötü ekonomik koşullar, fazla sigara tüketimi, sigaraya erken yaşta başlanması, diyabet sıklığının fazla olması, yüksek tansiyon hastalığının fazla olması ve kontrol edilememesidir. Bunların hepsi kalp damar hastalığı için birer risk faktörüdür. Kalp damar hastalığı risk faktörü olan bireylerin düzenli kalp kontrollerinden geçmeleri gerekir. Kalp damar hastalığı riski bulunan bireylere belli testlerin belli aralıklarla yapılması gerekir, yine göğüs ağrısı şikayeti bulunan bireylerin bir kalp doktoruna mutlaka görünmeleri gerekir. Göğüs ağrısı kalp damar hastalığı kaynaklı ise tedavisi kolay ve mümkündür. Yapılan tedaviler hayat kurtarıcı, ömrü uzatıcıdır” diye konuştu.