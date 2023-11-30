‘Köylüler Patlayıcı Fabrikası İstemiyorlar’

Yapılacak olan patlayıcı madde tesisinin yerleşim yerlerine ve çevresine verebileceği tehlikelere dikkat çeken Milletvekili Genç şunları söyledi; “Kayseri’ye bağlı Pınarbaşı ilçemiz, Aşağıbeyçayırı ve Eğrisöğüt köylerinin bulunduğu bölgeye yapılmak istenen patlayıcı fabrikası nedeniyle tehdit altında. Daha önce ÇED sürecinde geri çekilen proje birkaç revizenin ardından yeniden gündeme gelmiş ve “ÇED gerekli değildir.” raporuyla hayata geçirilmek istenmektedir. Tesisin yerleşim yerlerine uzaklığı 950 metre, köy içme suyu kaynağına uzaklığı ise 200 metredir. Orman köyü olan 2 köyümüzde de yirmi yıl önce arazilerin ağaçlandırılması için devlete verilmiş tek mera alanı kalmıştır. Şimdi o mera alanına patlayıcı fabrikası kurulmak istenmektedir. Ayrıca, planlanan tesis tarlaların hemen yanında olup tarımı bitirecek zehirli tahıl imalatına neden olacaktır. Yöre halkının, sivil toplum kuruluşlarının karşı olduğu, bölgede tarım ve hayvancılığa büyük zarar verecek bu proje bir an önce iptal edilmelidir” dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Kayseri'de gerçekleştirilen ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı 'Çevre, İklim ve Medya Konferansı'nda, Bakan'a isteklerini ileten Aşağıbeyçayırı ve Eğrisöğüt Köylüleri, çevreye zarar verecek olan bu patlayıcı fabrikasını istemediklerini dile getirmişlerdi.



