ANDA Derneği Temsilcisi Doğan, 'Mahsur kalan vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştirildi'

ANDA Derneği Kayseri İl Temsilcisi Şevket Doğan Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sivil Toplum’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Doğan, Pınarbaşı, Sarız ve Malatya karayolu üzerinde mahsur kalan vatandaşlara anında müdahale edildiğini söyleyerek, “İftar saatine yakın AFAD İl Müdürlüğümüzden gelen çağrı üzerine Pınarbaşı, Sarız ve Malatya yolu üzerinde vatandaşlarımızın mahsur kaldığı ve desteğe gitmemiz istendi. Biz de gizli bir şekilde olay yerine intikal ettik. Kısa bir sürede vatandaşları tahliye ettik, KYK yurtlarına yerleştirildi. O bölgelerde kar daha yoğun oluyor merkezdeki gibi olmuyor tabi ki, böyle olunca da vatandaşlarımız güvenli bir şekilde devletimiz tarafından yurtlara yerleştirildi. Muhtemelen de yol güvenli bir şekilde açılarak vatandaşlarımızın geçiş sağlamasına açılmıştır” şeklinde konuştu.