Koyunlar yünlerinden kurtuluyor

Sivas'ta koyunların sıcaktan etkilenmemesi ve gelişimlerinin sağlanması için kırkım işlemine başlanıldı. Sivas'ta Kış mevsiminden üzerlerindeki yoğun yün ile çıkan koyunlar ısınan havanın ardından kırkılmaya başlandı. Sürü sahipleri her yıl olduğu gibi bu yılda koyunlarını adeta tıraş etti. Besici Halil Akdolu, kırkım yapılmadığı takdirde hayvanların güneşte yürümediğini, kaşındığını ve düzgün yayılamadığını söyledi.

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  • 30.06.2023 10:18
  • Güncelleme: 30.06.2023 10:18
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Koyunlar yünlerinden kurtuluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta koyunların sıcaktan etkilenmemesi ve gelişimlerinin sağlanması için kırkım işlemine başlanıldı. Sivas’ta Kış mevsiminden üzerlerindeki yoğun yün ile çıkan koyunlar ısınan havanın ardından kırkılmaya başlandı. Sürü sahipleri her yıl olduğu gibi bu yılda koyunlarını adeta tıraş etti. Besici Halil Akdolu, kırkım yapılmadığı takdirde hayvanların güneşte yürümediğini, kaşındığını ve düzgün yayılamadığını söyledi.

“Koyunların her sene kırkılması lazım”

Sivas’ın Gazi köyünde yaşayan Halil Akdolu, koyunların senede bir kez kırkılması gerektiğinden bahsederek, “Havalar ısındığı zaman hayvanlar rahatsız oluyor ve kaşınıyorlar. Koyunlar kırkılınca hem etleniyorlar hem de daha rahat ediyorlar. Koyunların her sene bir kez kırkılması lazım. Koyunu yatırıp 3 ayağını birden bağlıyoruz. Daha sonrasında makinesiyle kırkım işlemini yapıyoruz. Eskinden makasla kırkıyorlardı öyle çok zor oluyordu ama makinalar çıkınca rahatlıkla kırkılıyor. Bizim 600’ün üzerinde kuzu ve koyunumuz var ama sadece 300’e kayın koyunu kırkıyoruz, kuzuları kırkmıyoruz. Bir kişi günde çok çalışırsa 100 koyunu kırkabiliyor” dedi.

“Haziran ayı gelince hayvanlar rahatsızlanıyor”

Yunus Akdolu, kırkılmayan koyunların Haziran ayında rahatsızlanmaya başladığını belirterek, “Biz küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Sezonu geldiği için hayvanları kırkıyoruz. Haziran ayı gelince hayvanlar rahatsızlanıyor. Kırkım yapılmayınca hayvanlar güneşte yürümüyor, kaşınıyorlar, düzgün yayılamıyorlar. Bu iş baya zor ama işletme dededen kaldığı için biz alıştık. Kırkım işleminde hayvan etini kastığı zaman makine hayvanın etini kesiyor ve bu yüzden dikkat gerektiriyor. Hayvana zarar vermemek için dikkat ediyoruz ve bu bizi terletiyor” diye konuştu.

İHA

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