KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava giren adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. 

KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. 15 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim sınavı gerçekleştirilmişti. Sınavın sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Sınava giren adaylar 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı’nın sonuçlarına ÖSYM sonuç sayfasında T.C. kimlik numarası ve sistem şifresi girilerek sonuçlara ulaşılabilecek. Sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişilecek.

KPSS’den alınan puanlarla atama puan durumu kadrolar ve illere göre farklılık gösteriyor. Bu durum için aldığınız puana göre geçen yılki atama-yerleştirme puanlarına ise https://www.osym.gov.tr/TR,29547/kpss-20241-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html adresinden ulaşılabiliyor. 

KPSS 2024 Ortaöğretim Sınav puanı lise, meslek lisesi mezunu olanlarla birlikte sınavın geçerlilik süreci içerisinde bulunmak kaydıyla 2 yılda mezun olabilecek durumda olan adaylar, sınav puanlarından faydalanabilecek. Sınav sonucunda alınan puan ise açıklanma tarihinden sonra 2 yıl boyunca geçerli olup kullanılabiliyor.

Haber Merkezi

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