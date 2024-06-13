ktborsası kurban bayramı 14-19 ILN02048769

ktborsası kurban bayramı 14-19 ILN02048769
Kayseri GündemEditör

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Yamula Barajı'na kıyısı olan 3 mahallede yol çalışması, Göğdere yolu ilgi bekliyor
Yamula Barajı'na kıyısı olan 3 mahallede yol çalışması, Göğdere yolu ilgi bekliyor
OSB'de yeni iş merkezinin temeli yakında atılıyor
OSB'de yeni iş merkezinin temeli yakında atılıyor
Talas'ta vatandaş görüşüyle stratejik planlama
Talas'ta vatandaş görüşüyle stratejik planlama
Süt dolu kovaya düşen bebek yaşam mücadelesini kaybetti
Süt dolu kovaya düşen bebek yaşam mücadelesini kaybetti
AGÜ 2024 Times Toplumsal Etki Sıralaması'nda Türkiye üçüncüsü
AGÜ 2024 Times Toplumsal Etki Sıralaması'nda Türkiye üçüncüsü
Şehrimizin iki Üniversitesi, 2024 Yılı Etki Sıralaması'nda dereceye girdi
Şehrimizin iki Üniversitesi, 2024 Yılı Etki Sıralaması'nda dereceye girdi