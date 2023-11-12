KTO Avrupa Birliği Hatıra Ormanına 10 bin fidan dikildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Avrupa Birliği Hatıra Ormanı oluşturuldu. KTO AB Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikle Yamula Barajı Kuşçu Mevkiinde 10 bin fidan toprakla buluşturuldu. KTO Başkanı Ömer Gülsoy 'Valimiz, protokolümüz, meclis üyelerimiz, personelimiz ve ailelerimizle bugün diktiğimiz fidanlar, yarın ağaçlara dönüşecek ve daha yeşil bir Kayseri bırakmak adına çorbada tuz misali bir katkı olacak' dedi.

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  • 12.11.2023 11:29
  • Güncelleme: 12.11.2023 18:26
KTO Avrupa Birliği Hatıra Ormanına 10 bin fidan dikildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Avrupa Birliği Hatıra Ormanı oluşturuldu. KTO AB Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikle Yamula Barajı Kuşçu Mevkiinde 10 bin fidan toprakla buluşturuldu. KTO Başkanı Ömer Gülsoy; “Valimiz, protokolümüz, meclis üyelerimiz, personelimiz ve ailelerimizle bugün diktiğimiz fidanlar, yarın ağaçlara dönüşecek ve daha yeşil bir Kayseri bırakmak adına çorbada tuz misali bir katkı olacak” dedi.

Avrupa Komisyonu’nun küresel ’Map My Tree’ kampanyası dahilinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu katkıları ile Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi tarafından Yamula Barajı Kuşçu mevkiinde 10 bin fidan toprakla buluşturularak “KTO Avrupa Birliği Hatıra Ormanı” oluşturuldu. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen KTO Avrupa Birliği Hatıra Ormanı fidan dikim etkinliğine Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Hakan Dedebağı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve KTO meclis Üyeleri, oda çalışanları ve aileleri katıldı.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, protokol üyeleri, KTO meclis üyeleri, oda personeli ve aileleri dikim için hazırlanan çukurlara kendi isimlerini taşıyan kartlarla birlikte fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Başkan Gülsoy fidan dikimi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Her üyemiz için bir fidan, sloganıyla Ankara-Kayseri Karayolu Boğaz köprü mevkii Kuzey Çevre Yolu üzerindeki Kayseri Ticaret Odası Hatıra Ormanımızdan sonra bu yılda, AB Bilgi Merkezimiz tarafından AB Türkiye Delegasyonu Katkıları ile Kuşçu mevkiinde KTO Avrupa Birliği Hatıra Ormanımızı oluşturduk. Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes sloganıyla Milli Ağaçlandırma gününde daha yeşil bir Kayseri için 10 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Yeryüzündeki yaşamın sürekliliği açısından ormanları gelecek kuşaklara bırakacağımız en kıymetli kaynaklardan biri olduğuna inanıyoruz. Biz özellikle şehirleşen, betonlaşan ve çölleşen bir dünyada ağaçlanmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Cennet vatanımıza nefes olmak için, daha yeşil yarınlar için, bugün diktiğimiz fidanlar, yarın ağaçlara dönüşecek ve daha yeşil bir Kayseri bırakmak adına çorbada tuz misali bir katkı olacak. Hadis-i şerifinde ’Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin!’ diyen bir habibin ümmeti olarak Ağaca, yeşile ve çevreye sahip çıkmak, insanoğlu için en önemli erdemdir. Ecdadımız ne diyor? “Ağaç dalıyla gürler.” Biz de diktiğimiz fidanlarla oluşturacağımız ormanlarla gürlemeyi sürdüreceğiz. Fidan dikim etkinliğimize katılan valimiz başta olmak üzere değerli protokolümüze, meclis üyelerimize, oda personelimiz ve ailelerine teşekkür ediyorum.”

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İHA

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