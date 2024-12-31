KTO Başkanı Gülsoy: Kasım ayında 148 ülkeye 309 milyon 447 bin dolar ihracat yaptık

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Kasım ayında 148 ülkeye toplam 309 milyon 447 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ve 117 milyon 917 bin dolar ithalat yapıldığını belirtti. Gülsoy, her koşulda özveriyle çalışan iş insanlarına, ihracatçılara ve çalışanlara teşekkür etti.

Başkan Gülsoy, 2024 yılı Kasım ayı ihracat rakamlarına göre, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,95 ve bir önceki aya kıyasla yüzde 4,61 oranında azalış yaşandığını kaydetti. Kayseri olarak ithalatın ise 117 milyon 917 bin dolar olduğunu ve geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6,04 artış gösterdiğini belirtti. Gülsoy, ilk 11 ay toplam ihracatlarının 3 milyar 413 milyon 139 bin dolara yükseldiğini ve geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,92 artış yaşandığını ifade etti.

Gülsoy, Kayseri’den 148 ülkeye ihracat yapıldığını ve ihracat pazarlarının Irak, Almanya, Fas, ABD, Romanya, Avusturya, Gürcistan, İtalya, Belçika ve Fransa olduğunu vurguladı. TÜİK'in belirlediği sektörlerden Elektrik ve Elektronik, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Kuru Meyve ve Mamulleri, Zeytin ve Zeytinyağı sektörlerinde artış yaşanırken, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Madde ve Mamulleri gibi sektörlerde azalış olduğunu belirtti.

Başkan Gülsoy, ihracatçı firmaların yaşadığı sorunlara değinerek, Avrupa'daki ekonomik durgunluk, Ortadoğu'daki savaş hali ve artan maliyetlerin sanayici ve ihracatçılar için zor günler yarattığını belirtti. Küresel ticarette yaşanan daralma ve ülkemizdeki maliyetlerin rekabet gücünü zayıflattığını vurgulayan Gülsoy, ihracatı artırmak için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini söyledi. Gülsoy, girdi maliyetlerindeki artışlar, rekabetçi olmayan döviz kuru ve özellikle kredi maliyetlerindeki olağanüstü seyrin bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini ifade etti.

Başkan Gülsoy, yüksek faiz oranlarının risk alan ve özveriyle çalışan ihracatçılar için büyük bir zorluk yarattığını belirterek, üretimin devamlılığı ve ihracatın artırılması için ticari kredi maliyetlerinin makul seviyelere gelmesi ve daha ulaşılabilir olması gerektiğini vurguladı. Gülsoy, tüm ihracatçı üyeleri ve ekiplerini yürekten kutlayarak, başarılarının devamını diledi.