KTO'da 2025 Türkiye ekonomisi ve BRICS'in rolü konuşulacak

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye ekonomisin 2025 yol haritası, Orta Vadeli Programın hedefleri ve BRICS ülkeleri ile iş birliği fırsatlarını tartışmak için ’2025 Türkiye Ekonomisi ve BRICS’in Rolü’ konulu bir panel düzenlenecek. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 20 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak panele Ekonomi Gazetesi yazarlarının katılacağını ve tüm iş dünyasını beklediklerini söyledi.

Kayseri Ticaret Odası gündemdeki önemli konuları tartışmak için yine önemli bir etkinliğe imza atacak. 20 Kasım 2024 Çarşamba saat 13.00’te KTO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda, ’2025 Türkiye Ekonomisi ve BRICS’in Rolü’ başlıklı bir panel gerçekleştirilecek. Panelde Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Ekonomi Gazetesi Yayın Danışma Kurulu Üyesi Alaattin Aktaş, Türkiye ekonomisinin geleceğine dair güçlü öngörülerini, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin ve BRICS ülkeleriyle iş birliği fırsatlarının Türkiye ekonomisine etkisini paylaşacak. Ülkemizin gelecekteki ekonomik gücünü ve küresel sahnede nasıl bir yer edineceğinde konuşulacağı program iki bölümden oluşacak.

Birinci bölümde Hakan Güldağ ile Vahap Mumyar Türkiye ve BRICS ilişkilerine ışık tutacak. Panelin ikinci bölümünde ise Türkiye Ekonomisi ve Orta Vadeli Program hakkında Alaattin Aktaş ve Şeref Oğuz görüşlerini paylaşacak. Panele Kayseri protokolü ile iş dünyası katılacak.