KTO Şubat Ayı Meclis Toplantısı: Ekonomik Güç Birliği Vurgulandı

Meclis Başkan Yardımcısı Mahmut Kabak'ın başkanlığında yapılan toplantıya; KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri, meclis ve komite üyeleri ile basın mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Şubat ayı boyunca gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi ve gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin 2’nci yılını anarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Başkan Gülsoy, konuşmasında ekonomide yaşanan gelişmelere de değinerek, “Küresel ekonomi sürekli değişen risk haritalarına sahne oluyor. Özellikle iklim değişikliği, jeoekonomik riskler ve ticaret savaşları gibi konular iş dünyamız için büyük önem arz ediyor. Ülkemizin ekonomik gücünü artırmak için hep birlikte çalışmalıyız.” dedi.

ABD Pazarı İçin Yeni Fırsatlar ve Riskler

Gülsoy, ABD’nin uyguladığı ek gümrük vergilerinin Türkiye için yeni fırsatlar yaratabileceğini belirterek, “Ülkemizin stratejik konumu ve kaliteli iş gücü ile ABD’nin güvenilir tedarikçilerinden biri olabiliriz. Bu fırsatları değerlendirebilmek için hızla harekete geçmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Enflasyonla Mücadele ve Finansal İstikrar

Enflasyonla mücadele ve finansmana erişim konularına da değinen Başkan Gülsoy, “Reel sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için uygun maliyetli kredi imkanlarının artırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve iş yapma maliyetlerinin düşürülmesi büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Ramazan Boyunca Zam Yok, Bereket Çok Kampanyası

Toplantıda ayrıca, Ramazan ayında marketlerde yüzlerce üründe indirim yapılacağını duyuran Başkan Gülsoy, “Ramazan boyunca zam yok, bereket çok” kampanyamız büyük takdir topladı. Bu kampanya ile vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Toplantının sonunda, KTO tarafından düzenlenen E-Ticaret ve E-İhracat eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Kayseri Ticaret Odası, ekonomik gücünü artırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

