Küçük Batu'nun hayali gerçekleşti

Kayseri'de Ahmet Batu Özcan'ın polis otosuna binme hayali gerçek oldu. Ailesinin durumu iletmesi üzerine ekiplerin evinden aldığı küçük çocuk,

PAYLAŞ
  • 08.01.2024 22:20
  • Güncelleme: 09.01.2024 04:55
Küçük Batu'nun hayali gerçekleşti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Ahmet Batu Özcan’ın polis otosuna binme hayali gerçek oldu. Ailesinin durumu iletmesi üzerine ekiplerin evinden aldığı küçük çocuk,

polis merkezine giderek, polislerle vakit geçirdi.

Kayseri’de polis arabasına binerek, polisleri yakından görmeyi hayal eden Ahmet Batu Özcan’ın hayali gerçek oldu. Özcan’ın ailesinin polis ekiplerini arayarak durumu bildirmesi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ahmet Batu’yu evinden alan ekipler, hayali olan polis arabasına bindirerek gezdirdi. Daha sonra Danişment Şehit Oktay İzgi Polis Merkezi’ne götürülen Ahmet Batu, polislerle sohbet ederek, polis merkezini gezdi. Hayali gerçek olan küçük çocuğun mutluluğu yüzüne yansıdı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İYİ Parti'nin Büyükşehir Adayı Kazım Yücel

İYİ Parti'nin Büyükşehir Adayı Kazım Yücel

İki taksi şoförünün kavga ettiği ve birinin öldüğü olayla ilgili açılan davaya devam edildi

İki taksi şoförünün kavga ettiği ve birinin öldüğü olayla ilgili açılan davaya devam edildi

Hurdacı tarafından vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı

Hurdacı tarafından vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı

Suya 1 yıl zam yapılmama kararı alındı

Suya 1 yıl zam yapılmama kararı alındı

Önder Narin YRP Kocasinan Belediye Başkan Adayı

Önder Narin YRP Kocasinan Belediye Başkan Adayı

Hurdacı tarafından vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı

Hurdacı tarafından vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

6
Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dilipak: Mescid-i Aksa düşerse sıra bize gelecek!

Dilipak: Mescid-i Aksa düşerse sıra bize gelecek!

Vekil Ataş, 'AK Parti'nin oyu sistematik bir şekilde düşüyor'

Vekil Ataş, “AK Parti’nin oyu sistematik bir şekilde düşüyor”

DAHA FAZLA
Araç, kazanın etkisiyle ters döndü

Araç, kazanın etkisiyle ters döndü

Narkotik ekipleri 1750 kişiyi bilgilendirdi

Narkotik ekipleri 1750 kişiyi bilgilendirdi

Küçük Batu'nun hayali gerçekleşti

Küçük Batu'nun hayali gerçekleşti

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Afganistan Kunduz Valisi Kayseri'deydi

Afganistan Kunduz Valisi Kayseri'deydi