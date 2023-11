‘Küçük Yürekler Büyük Hayaller’ projesi açılış ve tanıtımı gerçekleştirildi

Bütün kişisel, özel ihtiyaçlarınız için hem bizlere talimat verdi hem kendisi de gecesini gündüzüne katıyor. Bizim için çok önemlisiniz onu söyleyeyim. O yüzden gerek bu proje için gerek haklı ihtiyaçlar için her zaman yanınızdayız” dedi.

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Kayseri Gençlik Meclisi Derneği ortak yürütücülüğü ile T.C. Kayseri Valiliğinin koordinasyonuyla ‘Küçük Yürekler Büyük Hayaller’ projesi açılış ve tanıtım programı Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kayseri Gençlik Meclisi Derneği Başkanı Mustafa Ragıp Adıgüzel ve proje koordinatörü Hümeyra Kayhan proje sunumu gerçekleştirdi.

Bu projede yardım için ne gerekiyorsa yapılacağını ve sahada proje sahipleri ile çalışmanın gurur olduğunu belirten Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş; “Sayın Valimizle de görüşüp projeye gönüllü oldum çünkü size hizmet etmek, sizler için çalışmak bizim için büyük bir onur. Bugüne kadar görev yaptığımız hiçbir yerde başta Sayın Valimiz olmak üzere daha bir konuda bir of dediğini duymadım. Bütün kişisel, özel ihtiyaçlarınız için hem bizlere talimat verdi hem kendisi de gecesini gündüzüne katıyor. Bizim için çok önemlisiniz onu söyleyeyim. O yüzden gerek bu proje için gerek haklı ihtiyaçlar için her zaman yanınızdayız. Ne zaman bir konuya başınız sıkışsa valiliğe, başkanlarım aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bu proje için de söz olsun; Ne lazımsa gerek şahsım adına gerek Sayın Valimiz adına söz vereyim. Sahada sizinle çalışmak bizim için de bir onur” ifadelerini kullandı.

Vakfın, şehit ve gazi ailelerinin yüklerini hafifletmek ve yeni nesillere bu düşünceleri aşılamak düşüncesinde kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İl Başkanı Muzaffer Pala; “Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ülke savunması, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için mücadele eden başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatı olmak üzere aziz şühedanın ve gazi olan kahramanlarımızın ailelerine ekonomik ve sosyal destek amacıyla 9 Ekim 1994 tarihinde kurulmuştur. Vakfımız 30 yıla dayanan şanlı mazisinde Türk Vatanı, Türk milletinin ebedi varlığı ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla ülkemizin her karış toprağına kanlarıyla ve en değerli uzuvlarıyla altın harflerle yazdıran, kıymetli şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve ailelerinin sorunlarını hafifletmek, şehitlik ve gazilik kavramlarının yüceliğini yeni nesillere aşılama ülküsüyle kutlu atiye doğru yürüyüşüne devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İl Başkanı Muzaffer Pala; “Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu ile bu kutlu yürüyüşün en önemli unsurlarından biri olan geleceğimizin teminatı çocuklarımız için düzenlediğimiz İçişleri Bakanlığımız uhdesinde projeye başlayacağımız ‘Küçük Yürekler, Büyük Hayaller’ projesini Kayseri Gençlik Meclis Derneği ile beraber uygulamaya başlayacağız. Cenabı Allah bizleri sizlere mahcup eylemesin mukaddes ve mukadderat uğruna mücadelemizi ve çalışmalarımızı hayırlı, mübarek kılsın” dedi.