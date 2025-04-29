Fabrika önünde eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Olay 6 Mayıs 2024 saat 08.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. İşçi servisinden inen H.G. eski sevgilisi M.B. av tüfeğini ateşlemesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahale gelen sağlık ekipleri H.G.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cansız bedeni morga kaldırılırken olayın şüphelisi M.B. polis ekiplerine teslim oldu. Olay nedeniyle sanık M.B. hakkında ‘kasten öldürme’ suçuyla dava açıldı.



KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık M.B., olayda hayatını kaybeden H.G.’nin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya katılmak isteyen Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatının talebi mahkeme başkanı tarafından kabul edilmedi.



SANIK M.B.: ÖFKEME YENİLDİM, ÇOK PİŞMANIM

Mahkemede konuşan sanık M.B., “Ben bir yıl boyunca kandırıldım, sömürüldüm. Onun çocuklarına kendi çocuklarım gibi sahip çıktım. Bana ve babama ağır laf söyleyince öfkeme yenildim. Çok pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti sanık M.B.’ye ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.