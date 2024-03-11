Kültepe kazılarına Koreliler de katılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Güney Kore’den gelen bir heyet ve Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile bir araya geldi. Kazı Başkanı Kulakoğlu, 2024 yılında Kore Cumhuriyeti Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü uzmanlarından bir bilim heyetinin Kültepe kazılarına katılımını beklediklerini söyledi.

Ev sahipliği yaptığı değişik medeniyetlerle zengin bir tarihi ve kültürel mirası bağrında barındıran kadim kent Kayseri’nin bu zenginliğine sahip çıkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda bölgeyi dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı ile Korea Üniversitesi Arkeoloji Bölümü arasında imzalanan protokol kapsamında, her yıl Korea Üniversitesi’nden yaklaşık 50 Koreli öğrenci Kültepe, Alacahöyük, Eskiyapar, Ortaköy ve Limantepe kazılarına katıldı. Pandemi sürecinde kesilen bu ilişkiler halen Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Kültepe kazıları bünyesinde devam ediyor.

Bu konferanslarda kazılar hakkında sunulan bilgiler ve gelişmeler, diğer üniversitelerin yanı sıra özellikle Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü (NRICH) yöneticileri ve uzmanlarının dikkatini çekerken, onları iş birliği arayışlarına sevk etti. Bu kapsamda, 2024 yılında Kore Cumhuriyeti Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü uzmanlarından bir bilim heyetinin Kültepe kazılarına katılımı bekleniyor.

Bu doğrultuda, Güney Kore’den gelen bir heyet, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi.

“Sizler bizim için önemlisiniz”

Koreli heyeti ağırlayan Başkan Büyükkılıç, “Sizler bizim için önemlisiniz. Sizleri burada görmekten memnun olduk” dedi.

Hep beraber bu işin yapılabileceğinden emin olduklarını ifade eden Büyükkılıç, ayrıca Kayseri’deki üniversitelerde Korece öğretilen kürsü olduğunu ve Güney Kore’nin başkenti Seul’de Erciyes Üniversitesi ile iş birlikleri bulunduğunu sözlerine ekledi.

Koreliler Başkan Büyükkılıç’ı ülkelerine davet ederken, Büyükkılıç da Kayseri’nin Güney Kore’nin Yongin şehri ile kardeş şehir olduklarını ifade ederek, “Önümüzdeki dönemlerde Kore’mize gideceğiz, şehitliğimizi göreceğiz” diye konuştu.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da “Bizim, 2016’dan beri Koreliler ile çalışmalarımız vardı, Kore Üniversitesi ile çalışıyorduk. Ben onlara Kayseri’yi anlattım, Kayseri keşfedilmeyi bekleyen medeniyetler şehridir” diye konuştu.

Kulakoğlu, 2023 Bahar döneminde Korea Üniversitesi’nde dersler verdiğini, Kore’deki çeşitli üniversiteler ile Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü’nde (NRICH) Türk arkeolojisinin tanıtımı hakkında ve Kayseri ile ilgili konferanslar verdiğini söyledi.

Prof. Dr. Kulakoğlu pazartesi günü protokol imzalanıp anlaşma yapılacağını ve bütün kültürel mirasla ilgili ne varsa yapmaya çalışacaklarını kaydederken, Güney Koreli araştırmacıların her anlamda destek vereceklerini de aktardı.