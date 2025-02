Başkan Okandan: 'Kayseri için, Ankara'ya giden o yolu aşındırmaya da razıyız'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan Kayseri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eksikliklerin, ihtiyaç ve hizmet doğuracağını belirten Başkan Okandan: “Kayseri gerçekten başarılı bir şehir. Birçok noktada belki eksiğimiz olabilir ama eksik yaşanan yerde daha iyisi istenen yerde muhakkak ki sürekli ihtiyaçlar hasıl olacaktır. Büyüyen, göç alan, başarılı bir şehiriz. Sağlık, eğitim, kültür, ve ulaşım gibi birçok alanda da elimizden geldiği kadar her alanda daha da iyi olabilmenin gayreti içerisindeyiz. Yıllardır bu şehrin yöneticileri idarecileri hakikaten çok ciddi manada mücadele veriyor. Şehirde taş üstüne taş koymak için yıllardır emeği olan onlarca insan var. Bürokratlar var yöneticilerimiz var. Birlik ve beraberlik içerisinde biz de bu sürece nasıl katkı verebiliriz hangi alan olursa olsun gerek bakanlıklarda gerek kurumlarda gerek belediyelerde şehrimiz adına ihtiyaç duyduğumuz her konuda birlik, beraberlik ve istişare kültürüyle de şehrimiz adına açıkçası sürekli talepkar oluyoruz. Bu süreci birlikte daha da iyi inşa edeceğimizi düşünüyoruz. Bir yandan da teşkilatlarımız bütün kongrelerini tamamladı. Önümüzdeki hafta 23 Şubat'ta da büyük kongremiz var. Bu heyecan şu anda Türkiye'nin birçok yerinde hasıl olmaya başladı. Bununla alakalı da önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı tertip edeceğiz. Şu an odaklandığımız; bir yandan teşkilat dinamiklerimiz, bir yandan şehrimizde varlığını idame ettiren, gayret eden, kendi sektöründe kendi alanında kendi düşüncesinde ve ideolojisinde bir ve beraber olan tüm gruplarla sürekli istişare halinde olup onlarla omuz omuza yürümeye gayret ediyoruz. Kongreleri yeni tamamlanan Heyecanlı bir teşkilat var. İlçeleri, kadın kolları, gençlik kolları. Birliğimiz ve beraberliğimiz ile üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışarak, Kayseri'nin özelinde her türlü talep için gerekirse Ankara'ya giden o yolu aşındırmaya da razıyız” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin yeni sloganı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Okandan şöyle konuştu: “Yeni sloganımızı önümüzdeki günlerde şehrin birçok bilboarlarında göreceksiniz. “Işığında İstikbal” dediğimizde İstikbal'in neler içerdiğini, yapılan hizmetlerde “İstikbal göklerdedir” sözünün aslında bugün vücut bulmuş halini görüyoruz. “Işığında İstiklal” dediğimizde o geleceğimize neler inşa edeceğiz bunları göreceğiz. “Işığında Kalkınma” dediğimizde kalkınma projeleri ile alakalı neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki süreçte sloganımıza uygun heyecanı bir arada inşa edeceğimiz daha güçlü daha heyecanlı hem tecrübesiyle hafızası ile var olan, hem de heyecanıyla Türkiye adına hizmet edecek kadrolarla da büyük kongremizde hep birlikte inşa edeceğiz.”