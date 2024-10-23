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  • 'Kültürel Entegrasyonda Sivil Toplumun Rolü' Kayseri'de tartışılacak

'Kültürel Entegrasyonda Sivil Toplumun Rolü' Kayseri'de tartışılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Oruç Reis Gençlik Derneği'nin hazırlayıp sunacağı 'Kültürel Entegrasyon ve Sanatın Evrensel Dolaşımı' Çalıştayı 5 Kasım 2024 Salı günü  Melikgazi Tiyatro salonunda saat 14 :00'de yapılacak.

'Kültürel Entegrasyonda Sivil Toplumun Rolü' Kayseri'de tartışılacak

Kültürel Entegrasyon ve Sanatın Evrensel Dolaşımı Çalıştayında, ana tema olarak kişi veya gurupların, farklı kökenden gelen azınlıkların kendi kültür örf ve adetlerinin sanat etkinliklerinin bozulmadan bulunduğu ortama entegre olması üzerinde durulacak.

Farklı bölgelerden ve kesimlerden gelenlerin, geldikleri ortama taşıdıkları, sosyal, kültüreel ve sanatsal etkilerinin de ele alınacağı çalıştayda aynı zamanda farklılıklarla beraber nasıl uyum sağlanabileceği de konuşulacak.

Etkinliği organize eden Oruç Reis Gençlik Derneği Başkanı Mustafa ŞAŞMAZTÜRK, konusunda uzman konuşmacıların konuk olarak katılacakları çalıştayda Kayseri yerelinde, ortaya çıkan bu etkileşimin olumlu veya olumsuz etkilerine Kayseri'nin idari yöneticileri ve bir kısım sivil toplum kuruluşları da görüşleriyle katkı sunacaklarını ifade etti.

'Kültürel Entegrasyonda Sivil Toplumun Rolü' Kayseri'de tartışılacak

Haber Merkezi

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