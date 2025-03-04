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Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği sona erdi

Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği oynanan müsabakaların ardından sona erdi.

Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği sona erdi

Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği Melikgazi İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik ve Spor Kulübü, Kayseri Talas Spor Kulübü ve Kayseri Reba Spor Kulübü takımlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Üç devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalar sonucunda Melikgazi İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik Spor Kulübü birinci, Kayseri Talas Spor Kulübü ikinci ve Kayseri Reba Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Gevher Nesibe Spor Salonu’nda düzenlenen madalya ve kupa töreninde; Hentbol Kayseri Temsilcisi Mehmet Fatih Kaymaz ve Gevher Nesibe Spor Salonu Müdürü Menderes Soytürk tarafından derece alan kulüplere madalya ile kupaları törenle verildi.

Haber Merkezi

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