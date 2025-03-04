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Altıncı kattan düşerek ölen T.T.'nin eşi beraat etti

Mithatpaşa Mahallesi'nde, 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden T.T. (34)'nin cinayet şüphelisi olarak tutuklanan ve bir önceki duruşma tahliye edilen eşi Y.T. (36) beraat etti.

Altıncı kattan düşerek ölen T.T.'nin eşi beraat etti

Olay, 13 Şubat 2024 tarihinde, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak üzerinde meydana geldi. T.T., 11 katlı bir apartmanın 6. katında oturduğu dairenin balkonundan zemine düştü . İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu yaralanan T.T., ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi T.T.'nin ölümünün ardından eşi Y.T. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak, bir önceki duruşmada delil yetersizliğinden dolayı tahliye edilen Y.T., bugün görülen duruşmada beraat etti.

Haber Merkezi

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