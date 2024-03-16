Kumar operasyonunda 77 bin 100 lira ceza uygulandı

 Kayseri'de polis ekiplerince kumar ve fuhuş ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda kumar oynatıldığı tespit edilen 3 iş yerinde 3 şahsa adli, 12 şahsa idari  işlem yapılarak toplam 77 bin 100 lira para cezası uygulandı. 

Kumar operasyonunda 77 bin 100 lira ceza uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş ve kumar ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda kumar oynatıldığı tespit edilen 3 iş yerinde 3 şahsa adli, 12 şahsa idari işlem yapılarak toplam 77 bin 100 lira para cezası uygulandı. Kumar masalarında ele geçirilen 9 bin 910 lira para da mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere ilgili birime gönderildi.
Ayrıca fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 ayrı adreste de 10 şahıs hakkında adli/idari işlem yapıldı.

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